Usa, 65enne non firma una multa, fugge dalla polizia e aggredisce un agente: arrestata

Una donna di 65 anni è stata inseguita e arrestata a Cashion, in Oklahoma, dopo aver rifiutato di firmare una multa da 80 dollari per un fanale posteriore rotto. Secondo quanto riferito dall'agente in servizio e ripreso dalla stessa bodycam, una volta raggiunta la donna si è opposta all'arresto prendendolo a calci e rendendo necessario l'uso del taser. Dopo essere stata arrestata, la donna ha rifiutato l'ambulanza ma è stata comunque visitata dai primi soccorsi giunti sul posto e solo successivamente trasportata in ospedale. Nel comunicato stampa diramato dalla polizia di Cashion vengono confermati l'arresto e le accuse penali cui la donna è andata incontro con il suo gesto.