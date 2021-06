Usa, 34 donne denunciano Pornhub: ha pubblicato video dei nostri stupri

Dal Web

Sono 34 le denunce presentate da altrettante donne in California contro Pornhub e la società MindGeek accusandoli di aver pubblicato video nei quali loro subiscono stupri e abusi sessuali, in alcuni casi quando erano minorenni. Nelle denuncia gli avvocati sottolineano che l'obiettivo "non è la pornografia" ma "una classica impresa criminale" il cui modello di business si basa sullo sfruttamento a scopo di lucro di contenuti sessuali non consensuali.