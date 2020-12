Pedofilia, Pornhub cancella nove milioni di video: ora immagini pubblicate solo dagli utenti verificati

Da video

Pornhub cambia le regole per il caricamento dei contenuti e in un comunicato sulla propria piattaforma annuncia di avere rimosso 9 milioni di video di provenienza incerta. "La sicurezza della nostra comunità è la nostra massima priorità", scrive il sito di porno sottolineando di avere proibito agli utenti non verificati di pubblicare nuovi contenuti. Una mossa che arriva dopo l'articolo del New York Times nel quale si denunciavano contenuti con abusi sessuali su minori.