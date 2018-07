Usa, 30enne irrompe in residenza: 9 accoltellati, fra loro rifugiati

Un uomo di 30 anni ha fatto irruzione in una residenza di case in affitto a basso costo in cui vivevano numerosi rifugiati in Idaho, negli Stati Uniti, e ha ferito con un coltello nove persone, quattro delle quali in modo grave. Sei dei nove feriti sono bambini tra i tre e i dodici anni. E' accaduto sabato sera nella città di Boise. L'aggressore è stato fermato dalla polizia, ma restano ancora da chiarire i motivi del gesto.