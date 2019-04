Usa, 29enne resta a lungo in bagno e lo zio lo accoltella: "Ci hai messo troppo tempo"

Un ragazzo di 29 anni stava per entrare in doccia quando lo zio, spazientito perché era rimasto troppo tempo in bagno, lo ha accoltellato. "Muoviti che devo entrare io", gli avrebbe ripetuto più volte per poi passare dalle parole ai fatti. I vicini, sentendo le urla, hanno chiamato la polizia. Quando sono giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il ragazzo di 29 anni in un lago di sangue con ferite multiple allo stomaco e alla schiena. E' accaduto nella contea di Volusia, in Florida. Il 29enne è stato immediatamente trasportato all'ospedale e operato d'urgenza. Non è in pericolo di vita. Lo zio è stato arrestato. E' accusato di tentato omicidio aggravato. Lo riporta il sito Cbs Miami.