Usa 2024, Trump all'attacco di Harris: "E' una disabile mentale"

In un comizio a Prairie du Chien, nello stato in bilico del Wisconsin, Donald Trump ha usato la sua retorica più dura contro gli immigrati che hanno attraversato illegalmente il confine e commesso crimini, in particolare contro le giovani donne. Trump ha anche intensificato i suoi insulti personali contro la sua rivale Kamala Harris, definendola "mentalmente disabile" e accusandola di non aver fatto nulla in questi quattro anni per rendere sicuro il confine col Messico dove è andata ieri.