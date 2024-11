Usa 2024, l'Fbi indaga sui messaggi razzisti agli afroamericani

L'Fbi ha avviato un'indagine sui messaggi razzisti inviati in tutto il Paese dopo la vittoria di Trump, come denunciato dal gruppo americano per i diritti umani National Association for the Advancement of Colored People. Nei messaggi, mandati da gruppi non identificati agli afroamericani in 21 Stati tra cui North Carolina, Virginia, Alabama e Pennsylvania, si annuncia che sono stati "selezionati per essere ridotti in schiavitù e assegnati alla raccolta del cotone in una piantagione".