Usa 2024, media: Chicago scelta per la convention dei Democratici

La corsa alle presidenziali di Usa 2024 comincia a entrare nel vivo.

Joe Biden e i Democratici hanno scelto Chicago come sede della convention del partito. Lo scrive il New York Times, sottolineando che l'assemblea si terrà dal 19 al 22 agosto del prossimo anno. La scelta di una città "liberal" come Chicago, nel cuore del Midwest, evidenzia l'importanza per il partito di quest'area del Paese, considerata una cruciale regione "battleground" per la conquista della Casa Bianca. Nella short list c'erano anche New York e Philadelphia.