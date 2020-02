Usa 2020, Warren attacca Bloomberg: elezioni non in vendita

Michael Bloomberg "e' il candidato piu' rischioso per i democratici, non può battere Donald Trump". Ad attaccare l'ex sindaco di New York è Elizabeth Warren che a Bloomberg dice: "Queste elezioni non sono in vendita". Il riferimento è alla campagna milionaria condotta da Bloomberg. "Non vogliamo sostituire un arrogante alla Casa Bianca con un altro arrogante" dice Warren.