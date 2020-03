Usa 2020, Sanders: "Posso vincere anche senza l'appoggio della Warren"

"Posso vincere la nomination democratica anche senza l'appoggio di Elizabeth Warren". Lo ha affermato Bernie Sanders in un'intervista alla Nbc. La Warren si è ritirata giovedì dalla corsa alla Casa Bianca, ma non ha ancora chiarito chi voglia appoggiare per la presidenza. Incassare il suo sostegno sarebbe importante per Sanders in vista del voto del 10 marzo in sei Stati, fra cui il Michigan.