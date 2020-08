Usa 2020, Sanders invoca unità: "In gioco c'è la nostra democrazia"

"E' in gioco il futuro della nostra democrazia, della nostra economia, del nostro pianeta. Dobbiamo unirci, sconfiggere Donald Trump ed eleggere Joe Biden e Kamala Harris, il prezzo di un fallimento è troppo grande da immaginare". E' l'appello del senatore americano Bernie Sanders, in vista della corsa alla Casa Bianca, come si legge nelle anticipazioni del suo discorso alla convention dem.