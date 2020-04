Usa 2020, Sanders dà il suo endorsement a Biden

Bernie Sanders dà il suo endorsement per la Casa Bianca a Joe Biden in un'apparizione a sorpresa durante un video live dell'ex vicepresidente. Il senatore, che ha sospeso la sua campagna la scorsa settimana, afferma che è necessario che tutti, non solo i suoi supporter, sostengano Biden per fare in modo che Donald Trump diventi un presidente con un solo mandato. "Farò tutto quello che posso perché questo accada", assicura.