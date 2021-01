Usa, Pence chiama Harris per offrire aiuto in vista dell'insediamento

Ansa

Mike Pence ha chiamato la vicepresidente eletta degli Stati Uniti, Kamala Harris, per congratularsi e offrire il proprio aiuto in vista della cerimonia di insediamento. Lo riporta il New York Times. La telefonata è un nuovo schiaffo di Pence al suo capo, Donald Trump, dopo il rifiuto del vicepresidente di opporsi alla certificazione del processo elettorale. E' la prima volta che Pence e Harris si parlano dal loro dibattito dello scorso autunno.