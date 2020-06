Usa 2020, Nyt: Bush e Romney non voteranno per Trump

Parte dell'establishment del partito repubblicano si appresta a non votare Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre. Secondo il New York Times il tycoon, come nel 2016, non avrà il voto dell'ex presidente George W. Bush e del senatore ed ex candidato alla presidenza Mitt Romney. Gli ex speaker della Camera John Boehner e Paul Ryan, non hanno ancora deciso, mentre la vedova del senatore John McCain, Cindy, voterà Joe Biden.