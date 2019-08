Usa 2020, nuovo scontro tra Biden e Harris su segregazionismo

Nuovo scontro frontale in casa dem tra Joe Biden e Kamala Harris. La senatrice ha rilanciato le accuse all'ex vicepresidente di essersi opposto ai servizi di bus per l'integrazione dei neri nelle scuole e di aver collaborato in passato con senatori segregazionisti, come nel primo dibattito. Stavolta Biden ha reagito contestandole di non aver fatto nulla in materia quando lavorava in California.