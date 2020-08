Usa 2020, Melania Trump: non attacco i rivali per non dividere il Paese

"Non voglio usare questo tempo per attaccare gli altri", gli oppositori, perché così "si divide solo il paese come abbiamo visto" nei giorni scorsi. "Donald è una persona autentica, che vuole che le vostre famiglie siano al sicuro". Lo ha affermato Melania Trump nel corso della convention repubblicana. Un voto per Trump è un "voto di buon senso. "Mio marito ha le energie e l'entusiasmo per guidare questa nazione": ha aggiunto Melania.

Basta violenze e vandalismi fatti in nome della giustizia. Invece di buttare giù le cose riflettiamo sui nostri errori del passato, ha proseguito Melania, commentando le proteste antirazziste esplose in tutto il Paese dopo la morte di George Floyd, riflettere sugli episodi del passato.

Usa batteranno il Covid - "Il nemico invisibile" del coronavirus "ha stravolto il nostro bellissimo paese. Donald non si darà pace fino a quando non avra' fatto tutto il possibile per aiutare tutti coloro" che sono stati colpiti dal virus". "Mio marito Donald Trump si batte per voi, a prescindere da quello che dicono i media. Mio marito non è un politico tradizionale, richiede azioni. Ci tiene, ha a cuore al futuro dell'America". ha concluso la First Lady.

Usa 2020, grazia Trump a condannato che aiuta detenuti - In un video registrato alla Casa Bianca e trasmesso in apertura della seconda serata della convention repubblicana, Donald Trump ha concesso una grazia a Jon Ponder, che dopo essere stato condannato per una rapina in banca ha fondato Hope for prisoners, un programma di reinserimento di ex detenuti in Nevada. "La vita di Jon è un meraviglioso testamento del potere della redenzione", ha detto Trump. Con loro anche l'agente dell'Fbi che lo arrestò.