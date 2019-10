Usa 2020, medici: Sanders ha avuto un attacco di cuore

Il senatore Usa Bernie Sanders, candidato presidenziale dem, ha subito un attacco di cuore nei giorni scorsi, quando è stato ricoverato per un dolore al petto. Lo hanno riferito i medici spiegando che gli sono stati inseriti due stent in un'arteria occlusa. Finora il suo entourage non aveva confermato l'attacco di cuore, lasciando aperti gli interrogativi sulle condizioni del senatore, che nei prossimi giorni riprenderà la campagna elettorale.