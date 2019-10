Usa 2020, media: Bloomberg ci ripensa, potrebbe candidarsi 

Michael Bloomberg potrebbe ripensarci e decidere di scendere in campo per la Casa Bianca nelle fila dei democratici. E' quanto riporta la Cnbc citando fonti vicine al miliardario ex sindaco di New York. Soci e collaboratori avrebbero spiegato come Bloomberg abbia paventato una sua candidatura per subentrare a un Joe Biden che apparirebbe, a suo parere, sempre più in difficoltà.