Usa 2020, Hillary Clinton: non penso di candidarmi, ma mai dire mai

Hillary Clinton è "pressata" da "molte, molte, molte persone" per candidarsi alle presidenziali Usa del 2020. Lo afferma lo stesso ex segretario di Stato in un'intervista alla Bbc, durante la quale non chiude la porta in modo definitivo a una sua discesa in campo. "Come dico: mai dire mai - ha spiegato infatti la Clinton -. Mi stanno facendo pressione molte persone" per valutare una candidatura, "ma al momento non è nei miei piani".