Usa 2020: hanno già votato 10 milioni di persone

Afp

Secondo i dati della University of Florida, che monitora l'andamento dell'early voting attraverso lo Us Election Project, oltre dieci milioni di americani hanno già votato per le presidenziali americane. A 21 giorni dalle elezioni si tratta di un dato record. Nel 2016 a tre settimane dall'Election Day i voti espressi erano molti di meno. L'impennata di quest'anno si spiega soprattutto con il boom del voto per posta.