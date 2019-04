Usa 2020, Fbi: "Interferenze da Russia minaccia significativa"

Il direttore dell'Fbi, Cristopher Wray, ha lanciato l'allarme per le elezioni presidenziali americane del 2020: attenzione alle interferenze della Russia che continua con un'azione di prolungata intromissione ed ingerenze. Secondo Wray Mosca rappresenta "una minaccia significativa". Proprio per questo l'Fbi sta schierando ulteriori agenti ed analisti per rafforzare le difese e le operazioni di contro intelligence.