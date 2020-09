Usa 2020, da Bloomberg 100 milioni per campagna di Biden in Florida

Il miliardario Michael Bloomberg, ex sindaco di New York ed ex candidato alle primarie dem, ha annunciato che spenderà almeno 100 milioni di dollari per sostenere Joe Biden in Florida nella corsa alla Casa Bianca. Una mossa in risposta all'intenzione di Donald Trump di attingere al suo patrimonio per far fronte alla campagna. La Florida, che nel 2016 ha visto la vittoria del tycoon per una manciata di voti, è uno degli Stati in bilico.