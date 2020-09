Usa 2020: cancellati due comizi di Trump in Nevada per misure Covid

Due comizi di Donald Trump, previsti nel fine settimana in Nevada, sono stati cancellati. La decisione è stata presa in virtù delle restrizioni vigenti imposte dal governatore dem Steve Sisolak contro la pandemia, tra cui l'obbligo di mascherina e la limitazione degli assembramenti a non più di 50 persone. I raduni erano previsti sabato a Reno e domenica a Las Vegas.