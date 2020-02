Usa 2020, Buttigieg replica a Biden: "Nemmeno lui è Obama"

In vista della seconda tappa delle primarie in New Hampshire per la Casa Bianca, cresce la tensione tra i candidati democratici. Pete Buttigieg, tra i favoriti insieme a Bernie Sanders, ha replicato a Joe Biden: "Ha ragione, non sono Barack Obama. Ma neppure lui lo è. Nessuno di noi che corriamo per la presidenza lo è, e non siamo nel 2008, siamo nel 2020. Siamo in un nuovo momento che richiede un differente tipo di leadership", ha aggiunto.