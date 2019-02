Usa 2020, boom donazioni per Sanders: raccolto 1 mln dlr in 4 ore

In meno di quattro ore dall'annuncio della sua candidatura per le presidenziali Usa del 2020, Bernie Sanders ha raccolto un milione di dollari di donazioni per la sua campagna presidenziale. A renderlo noto sono i suoi collaboratori. Il senatore democratico vanta una macchina organizzativa e di volontari più che capillare ereditata dalla campagna del 2016 e attiva in tutti e 50 gli Stati Usa.