Usa 2020, Bloomberg: "Trump mi attacca perché ha paura"

Mike Bloomberg, ex sindaco di New York in corsa per la presidenza degli Stati Uniti, è convinto che l'attacco di Donald Trump "riflette la sua paura per la forza crescente della mia campagna elettorale". In un tweet poi cancellato il presidente Usa aveva definito Bloomberg un "razzista totale". "Non commettere errori, signor Presidente: non ho paura di te e non ti permetterò di maltrattare me o chiunque altro in America", ha detto l'ex sindaco.