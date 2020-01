Usa 2020, Bloomberg: spendo 1 miliardo pur di battere Trump

Il miliardario Michael Bloomberg non ha escluso di spendere un miliardo di dollari della sua fortuna nella corsa per le presidenziali Usa, anche se non otterrà la nomination dem. E ha assicurato che mobilitera' la sua ben finanziata campagna per aiutare anche i senatori Bernie Sanders o Elizabeth Warren, se dovessero vincere le primarie, a battere Donald Trump, nonostante le forti differenza politiche che li separano.