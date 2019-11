Usa 2020, Bloomberg presenta la candidatura alle primarie dem in Alabama

Il 77enne miliardario Michael Bloomberg, tre volte sindaco di New York, ha presentato la sua candidatura alle primarie democratiche per la Casa Bianca in Alabama, nel giorno della scadenza dei termini. Il magnate non ha ancora annunciato di voler correre per le presidenziali del 2020, dopo una prima rinuncia la scorsa primavera, ma in questo modo si lascia aperta la porta per farlo.