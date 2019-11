Usa 2020, Bloomberg investe 5 milioni in spot elettorali

Michael Bloomberg ha fatto un altro passo verso la sempre più probabile discesa in campo per la presidenziali del 202o. Il miliardario ex sindaco di New York, a capo di un impero dell'informazione, ha messo sul piatto cinque milioni di dollari per acquistare spot elettorali televisivi, soprattutto in molti Stati considerati incerti in vista delle primarie, come la Florida, il Michigan, la Pennsylvania e il Texas, la California e il Mississippi.