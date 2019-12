Usa 2020, Biden incassa l'endorsement di John Kerry

Joe Biden incassa il primo endorsement di alto profilo per la sua corsa verso la Casa Bianca, cioè quello dell'ex segretario di Stato, John Kerry. "Joe ha il carattere e l'esperienza per battere Trump", afferma Kerry che per quattro anni ha collaborato con Biden nell'amministrazione Obama. "Non lo sostengo perché lo conosco da molto tempo, ma perché lo conosco molto bene", aggiunge.