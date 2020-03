Usa 2020, 17enne crea il falso account social di un candidato immaginario e Twitter... dà la spunta di verifica

Non parte bene la lotta social alle fake news in vista delle elezioni americane. Uno studente 17enne è riuscito a beffare perfino Twitter. Durante le festività natalizie, infatti, ha creato il falso profilo social di un candidato al Congresso, una pagina nata per gioco ma così di successo che lo stesso social l'ha vidimata come reale con la spunta blu che è destinata alle pagine ufficiali dei personaggi pubblici. Peccato che il repubblicano Andrew Walz non possa partecipare a Usa 2020, perché è un politico... di fantasia.