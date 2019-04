Usa, 14enni organizzavo l'omicidio di nove persone: arrestate

Arrestate due studentesse di 14 anni di una scuola della Florida perché sospettate di pianificare l'omicidio di 9 persone. La polizia è stata allertata da una docente che ha trovato una cartellina in cui le ragazzine descrivevano come realizzare il loro piano. Sulla copertina della cartellina c'erano otto fogli in cui avevano annotato come ottenere le armi, i nomi delle persone che volevano uccidere e sbarazzarsi dei corpi delle vittime.