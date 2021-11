Usa, 13enne spara e uccide un bimbo di 5 anni per gioco

-afp

Altra tragedia delle armi negli Stati Uniti. Nella cittadina di Brooklyn Park, nel Minnesota, un bimbo di 5 anni è morto per un colpo di pistola esploso da un 13enne durante un gioco. Un gruppetto di amici stava girando un video da postare sui social quando è partito lo sparo. Non è chiaro se l'arma sia stata lasciata incustodita in casa o se l'avesse il 13enne, che è stato fermato e portato in un carcere minorile. La vittima è deceduta sul posto.