Usa, 130 milioni a famiglie vittime strage liceo di Parkland

-afp

Il Dipartimento di Giustizia americano pagherà 130 milioni di dollari alle famiglie delle vittime della strage al liceo di Parkland, in Florida. Il pagamento segue la causa avviata dalle famiglie delle vittime contro l'Fbi per come gestì le soffiate e le indicazioni ricevute sul killer i giorni precedenti la strage, avvenuta il giorno di San Valentino del 2018, quando Nikolas Cruz uccise 17 persone e ne ferì altre 15.