Usa, oltre 10mila evacuati per un incendio vicino a Los Angeles

Oltre 10mila persone hanno dovuto lasciare la propria casa a causa di un incendio divampato a nord-ovest di Los Angeles. "È come cercare di spegnere una fiamma ossidrica con una pistola ad acqua", ha detto Tony McHale del dipartimento dei vigili del fuoco della Contea di Ventura. Alimentato da erba e arbusti secchi e da raffiche di vento fino a 130 km/h, l'incendio ha bruciato più di 8.000 ettari in un'area in cui vivono circa 30.000 persone. Gli Stati Uniti stanno affrontando un anno particolarmente critico per gli incendi, con 3,3 milioni di ettari bruciati da gennaio, rispetto a una media annuale di 2,8.