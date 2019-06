Uruguay, vigile innamorato multa una donna per "eccesso di bellezza"

L'amore può portare a gesti improbabili e avventati. In questo caso un vigile di Paysandù, in Uruguay, rischia il posto a causa di un colpo di fulmine . Il poliziotto ha infatti fermato una donna multandola per "eccesso di bellezza", aggiungendo anche un "ti amo" nella motivazione della contravvenzione. La foto della multa è subito diventata virale sui social e il vigile è stato sospeso dal servizio.

Pericoli alla guida - Il vigile ha anche trovato un fondamento "legale" per multare la ragazza: nella motivazione della sanzione si può leggere infatti che la donna ha violato l'articolo 214 del codice della strada uruguaiano, in base al quale i conducenti devono astenersi dal tenere condotte pericolose alla guida, come ad esempio usare il cellulare. Nel caso della guidatrice, il pericolo era il "circolare con troppa bellezza".



Recidivo - Il commissariato di polizia locale non ha gradito affatto questa dichiarazione d'amore sul blocchetto delle multe. Riporta il quotidiano "El Telegrafo" che il vigile in precedenza era già stato degradato per un episodio simile e adesso è stato sospeso dal servizio. Ma non finisce qui: è stato anche denunciato dai suoi superiori per "utilizzo improprio di documento ufficiale", una accusa che potrebbe costargli il lavoro.