Uruguay, il tumore all'esofago dell'ex presidente Mujica si è esteso in tutto il corpo: "La mia vita finisce qui"

L'ex presidente dell'Uruguay, José "Pepe" Mujica, ha detto che il cancro trovato nell'aprile 2024 all'esofago si è esteso in tutto il corpo e che non ci sono cure in grado di impedirgli la morte. "Non lo fermo più con niente", ha detto l'uomo al settimanale uruguaiano "Busqueda". Dopo decine di sedute di radioterapia che in un primo momento sembravano aver ridotto la massa, il tumore è ripartito e Mujica, 89 anni, ha deciso che non si sottoporrà a ulteriori trattamenti. "Sono un uomo anziano e ho due malattie croniche. Non c'è motivo per un trattamento biochimico o per un intervento chirurgico, che il mio corpo non sopporterebbe", ha detto l'ex presidente raccomandando ai medici di non "farlo soffrire" troppo. "Quando mi toccherà morire, morirò. Lo dico in modo semplice. Sono condannato, la mia vita finisce qui", ha detto Mujica.