Uruguay, l'89enne ex "presidente povero" Mujica operato per complicazioni da tumore

L'89enne ex presidente dell'Uruguay José "Pepe" Mujica, ricoverato due giorni fa per complicazioni dopo un trattamento per un tumore all'esofago, ha subito un nuovo intervento chirurgico. Il suo medico personale, la dottoressa Raquel Pannone, ha spiegato che Mujica ha subito una gastrostomia e che viene ora nutrito, idratato e medicato con un sondino. Pannone ha detto che Mujica è "in via di guarigione". Guerrigliero di estrema sinistra per 13 anni durante la dittatura militare (1973-85), durante il suo mandato presidenziale fra il 2010 e il 2015 si è attratto molte simpatie per le sue politiche sociali progressiste e libertarie, la sua verve polemica e spontanea e per il suo stile di vita molto frugale, che gli valse l'epiteto di "presidente più povero del mondo", anche per aver donato la quasi totalità del suo stipendio presidenziale ad un programma di edilizia popolare sociale.