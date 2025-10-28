L'uragano Melissa ha toccato terra in Giamaica: venti a 300 km/h

Le autorità locali hanno dichiarato lo stato d'emergenza. La tempesta ha già provocato devastanti inondazioni e frane in diverse zone dell'isola
L'uragano Melissa, classificato di categoria 5 e definito il più potente del secolo, ha toccato terra nella Giamaica sudoccidentale, vicino alla località di New Hope, con venti che hanno raggiunto i 300 chilometri orari. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato d'emergenza, mentre il Centro nazionale uragani degli Stati Uniti ha confermato che l'uragano ha provocato devastanti inondazioni e frane in diverse zone dell'isola. Almeno sette le vittime già registrate tra Giamaica, Haiti e Repubblica Dominicana.
È la prima volta che una tempesta di tale intensità tocca terra in Giamaica, superando ogni precedente evento noto in oltre 170 anni di registrazioni meteorologiche. Venti sostenuti di circa 185 mph (295 km/h) e una pressione centrale estremamente bassa collocano Melissa fra gli uragani più potenti mai osservati nell'Atlantico.
Almeno sette le vittime attribuite all'uragano: tre in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana, con una persona ancora dispersa. Le autorità giamaicane avevano allertato la popolazione e aperto oltre 130 rifugi sull'isolao. Il primo ministro giamaicano, Andrew Holness, ha sottolineato che "non ci sono infrastrutture nella regione in grado di resistere a un uragano di categoria 5".
La tempesta si è mossa lentamente, aggravando il rischio di danni diffusi e persistenti. Il National Hurricane Center ha segnalato il rischio di precipitazioni fino a un metro in alcune zone, oltre a un'onda di tempesta potenzialmente alta fino a 4 metri nelle regioni costiere della Giamaica. Melissa, dopo aver attraversato l'isola giamaicana, è attesa verso la parte orientale di Cuba, con successiva possibile estensione verso le Bahamas sud-orientali.
Il governo britannico ha dichiarato di essere pronto a fornire assistenza umanitaria alla Giamaica, qualora fosse richiesta. Organizzazioni internazionali come la International Organization for Migration hanno già predisposto l'invio di generatori, tende, coperte e altre forniture di emergenza dal loro centro logistica alle Barbados non appena la tempesta avrà attraversato l'isola.
Una delle principali stazioni radio dell'isola ha trasmesso canzoni incoraggianti fra cui una nuova jam session reggae che faceva riferimento proprio all'uragano. "Resisti, Giamaica", ha intonato il cantante rivolgendosi a tutti coloro che nei Caraibi erano stati colpiti dalla tempesta,"alla nostra famiglia a Cuba, alle nostre sorelle ad Haiti". Fra una canzone e l'altra, le persone chiamavano e riferivano le condizioni nei loro quartieri.
Un uragano di categoria 5 è il livello più alto nella scala Saffir-Simpson, con venti sostenuti oltre i 252 km/h e potenziale distruttivo estremo. Può causare danni catastrofici alle abitazioni, blackout prolungati e inondazioni diffuse.