L'uragano Melissa ha toccato terra in Giamaica: venti a 300 km/h

L'uragano Melissa, classificato di categoria 5 e definito il più potente del secolo, ha toccato terra nella Giamaica sudoccidentale, vicino alla località di New Hope, con venti che hanno raggiunto i 300 chilometri orari. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato d'emergenza, mentre il Centro nazionale uragani degli Stati Uniti ha confermato che l'uragano ha provocato devastanti inondazioni e frane in diverse zone dell'isola. Almeno sette le vittime già registrate tra Giamaica, Haiti e Repubblica Dominicana.