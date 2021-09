Uragano Ida, sale il bilancio delle vittime: i morti sono almeno 45

Strade come fiumi e metropolitana allagata, l'arrivo dell'uragano Ida mette in ginocchio New York Ansa 1 di 38 Ansa 2 di 38 Ansa 3 di 38 Ansa 4 di 38 Ansa 5 di 38 Ansa 6 di 38 Ansa 7 di 38 Ansa 8 di 38 Ansa 9 di 38 Ansa 10 di 38 Ansa 11 di 38 Ansa 12 di 38 Ansa 13 di 38 Campi allagati allo Usta Center di New York, dove si stanno giocando i match di tennis dello slam americano. Il pubblico in fuga durante il nubifragio Ansa 14 di 38 Campi allagati allo Usta Center di New York, dove si stanno giocando i match di tennis dello slam americano. Il pubblico in fuga durante il nubifragio Ansa 15 di 38 Campi allagati allo Usta Center di New York, dove si stanno giocando i match di tennis dello slam americano. Il pubblico in fuga durante il nubifragio Ansa 16 di 38 Campi allagati allo Usta Center di New York, dove si stanno giocando i match di tennis dello slam americano Ansa 17 di 38 Campi allagati allo Usta Center di New York, dove si stanno giocando i match di tennis dello slam americano Ansa 18 di 38 Campi allagati allo Usta Center di New York, dove si stanno giocando i match di tennis dello slam americano Ansa 19 di 38 Campi allagati allo Usta Center di New York, dove si stanno giocando i match di tennis dello slam americano. Il pubblico in fuga durante il nubifragio Ansa 20 di 38 Campi allagati allo Usta Center di New York, dove si stanno giocando i match di tennis dello slam americano Ansa 21 di 38 Campi allagati allo Usta Center di New York, dove si stanno giocando i match di tennis dello slam americano. Il pubblico in fuga durante il nubifragio Ansa 22 di 38 Campi allagati allo Usta Center di New York, dove si stanno giocando i match di tennis dello slam americano Ansa 23 di 38 Afp 24 di 38 Afp 25 di 38 Afp 26 di 38 Afp 27 di 38 Afp 28 di 38 Afp 29 di 38 Afp 30 di 38 Afp 31 di 38 Afp 32 di 38 Afp 33 di 38 Afp 34 di 38 Afp 35 di 38 Afp 36 di 38 Afp 37 di 38 Afp 38 di 38 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono almeno 45 le vittime provocate dalle inondazioni sulla costa nordorientale degli Stati Uniti in seguito al passaggio della coda dell'uragano Ida. Lo riportano diversi media Usa con un bilancio che sale di ora in ora. Il maggior numero dei morti e dei dispersi si registra negli Stati di New York e del New Jersey.