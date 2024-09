Sono almeno 64 i morti causati da Helene nel sud-est degli Stati Uniti. L'uragano ha provocato vittime in Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina e Virginia causando distruzioni per miliardi di dollari. Più di tre milioni di persone sono senza energia elettrica e molte altre hanno perso la casa. Helene si è abbattuto nella regione del Big Bend della Florida come uragano di categoria 4 nella tarda serata di giovedì, con venti a 225 chilometri orari.