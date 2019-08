Uragano Dorian, Trump dichiara l'emergenza per la Florida

Donald Trump dà il suo via libera alla dichiarazione di emergenza per la Florida in vista dell'arrivo dell'uragano Dorian. L'ok del presidente degli Stati Uniti apre la strada alla concessione degli aiuti da parte del Dipartimento per la sicurezza nazionale e della Protezione civile prima che l'uragano tocchi terra. L'uragano diventerà sempre più pericoloso mentre si avvicina alla Florida, salendo a categoria 4.