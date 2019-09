Uragano Dorian, 148mila evacuazioni ordinate in Florida

Sono circa 148mila i residenti nella contea di St. Johns, in Florida, che sono interessate dall'ordine di evacuazione obbligatoria per l'arrivo dell'uragano Dorian. Lo rende noto la Cnn, secondo cui la contea in questione ha emesso ordini per le persone nelle zone A e B. Queste zone comprendono l'intera città di St. Augustine, la spiaggia di St. Augustine e coloro che vivono nelle abitazioni sul lungomare o in zone soggette a inondazioni.