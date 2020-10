Unicef, 800 milioni di bambini "avvelenati" dal piombo

Nel mondo circa 800 milioni di bambini sono colpiti da avvelenamento da piombo. Lo ha detto il presidente di Unicef Italia Francesco Samengo. La maggior parte dei bambini colpiti dal piombo vive in Africa e in Asia, ma anche in America centrale e meridionale ed Europa orientale. L'avvelenamento danneggia irreversibilmente cervello e sistema nervoso in fase di sviluppo nei bambini, poi cuore, i polmoni e reni.