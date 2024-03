Unicef: 230 milioni le donne sopravvissute a mutilazioni genitali

Sono oltre 230 milioni le donne nel mondo sopravvissute alle mutilazioni genitali.

E' quanto emerge in un rapporto dell'Unicef, che segna un aumento del 15% rispetto alla stima precedente del 2016. L'Africa è il continente più colpito con oltre 144 milioni di donne, seguito dall'Asia con 80 milioni. Al terzo posto il Medio Oriente (6 milioni). Lo studio prende in esame 31 Paesi in cui questa pratica è più comune.