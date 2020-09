Ungheria, pubblica foto di Orban con la famiglia: reporter licenziato

Nuovi timori per la libertà di stampa in Ungheria, dopo il licenziamento del caporedattore di un settimanale che ha pubblicato una foto del primo ministro Viktor Orban circondato dalla sua famiglia. La foto, resa pubblica da Orban in precedenza sul suo sito web, mostrava il capo del governo in posa a casa con sua moglie e cinque figli di età compresa tra 16 e 31 anni.