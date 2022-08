Ungheria, lo studio: "Troppe donne istruite, a rischio natalità ed economia"

È quanto si legge in un rapporto redatto dall'Ufficio dei revisori economici del Parlamento, molto vicino a Viktor Orbán . Per il premier ungherese, considerato tra i più arretrati in fatto di parità di genere, il fatto che ci siano più donne che uomini iscritte all'università rappresenterebbe un problema, anche da un punto di vista economico.

La ricerca -

700 studenti e genitori

sempre di più gli studenti maschi che lasciano gli studi prima

le donne laureate saranno più degli uomini

non fare figli

Il rapporto, risultato di uno studio che ha coinvolto, ha rilevato che a fronte di un sempre maggiore numero di donne iscritte all'università - nell'ultimo anno pari al 54,5% - sonodi concludere il percorso accademico. Se le cose non cambiano quindi - è la tesi dello studio - tra qualche anno in Ungheriacon il loro stesso livello d'istruzione e questo le porterà a non sceglierli come loro mariti e quindi a

E in un Paese in cui la natalità è tra gli argomenti in cima all'agenda di governo - basta pensare che nel 2019 Orbán ha introdotto l'esenzione a vita della tassa sui redditi per tutte le donne che partoriscono e si prendono cura di almeno quattro figli - questo è tutt'altro che un problema di poco conto.

Uomini "discriminati" -

rischi importanti anche per l'economia e per gli equilibri sociali

"pink educaticon"

svilire gli uomini

promuovere le qualità tipicamente femminili

Non solo, secondo lo studioci sarebbero. Il fenomeno dell'educazione in rosa, anche detto, rischierebbe infatti die portarli a perdere la loro naturale tendenza "ai rischi e all'imprenditorialità". Questo perché in una scuola in cui il corpo docente è prevalentemente femminile - oltre l'82% - si tenderebbe, prosegue lo studio, a, a svantaggio di quelle maschili, e a considerare le donne più diligenti.

A rischio l'uguaglianza dei sessi -

gli uomini sono in grado di svolgere compiti con un livello di concentrazione molto alto

"riparare un rubinetto

un impatto sulla società molto importante

"lo sviluppo ottimale dell'economia"

"Chiunque abbia visto un ragazzo giocare a calcio sa che", sottolinea il rapporto, ma se le competenze maschili vengono svalutate, gli studenti perderanno la capacità di, aggiustare un computer o montare un mobile". Il risultato finale di tutto ciò sarà ben presto - concludono gli studiosi - un forte indebolimento dell'uguaglianza (dei sessi) con: sarebbero infatti proprio quelle tendenze tipicamente maschili a costituire la base necessaria per