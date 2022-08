Ucraina, Kiev: solo Ungheria e Austria non ci hanno dato le armi

Solo due Paesi dell'Unione europea, Ungheria e Austria, non hanno dato armi all'Ucraina dopo l'invasione russa.

Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un'intervista riportata dal giornale Ukrainska Pravda. "Con l'eccezione di Ungheria e Austria, in quanto Paese neutrale, la fornitura di armi all'Ucraina non è un tabù per nessun Paese europeo, nonostante un tempo lo fosse", ha affermato Kuleba.