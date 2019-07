Un video del 2003 potrebbe rivelare l'identità di Banksy

Nel filmato di due minuti l'artista parla per 35 secondi: "Sono travestito perché non puoi essere un writer ed esporti pubblicamente. Le due cose non vanno bene insieme". Per la mostra Turf War, Banksy aveva decorato animali da fattoria con frecce che puntavano verso l’altro e dipinto i maiali con degli stencil dei colori della polizia. "È difficile creare un’immagine divertente ma almeno avere di fronte qualcosa che cammina in giro, si lecca il naso e urina di fronte a te, renderà l’immagine un po' più interessante" afferma l’intervistato nel video.