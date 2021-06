Un veggente tedesco: "Madeleine McCann è morta, so dov'è sepolta"

Il corpo di Madeleine McCann, la bimba britannica scomparsa in Portogallo il 3 maggio 2007 durante una vacanza con la famiglia, sarebbe sepolto in una foresta a pochi chilometri di distanza dal luogo della sparizione. A sostenerlo è un veggente, il tedesco Michael Schneider, che in passato ha aiutato la polizia a ritrovare i resti di persone scomparse. Ora le autorità stanno vagliando le sue affermazioni.

Secondo il tabloid britannico Mirror, che riporta in esclusiva la notizia, Schneider ha confermato alla polizia che Madeleine “purtroppo è morta, ed è sepolta in Portogallo a nord-est di Lagos”, città vicina a Praia da Luz dove la famiglia McCann era in vacanza nel 2007. Schneider, 50enne ex giornalista televisivo, ha spiegato al quotidiano che "non fornisco queste informazioni con leggerezza e senza mettermi costantemente in discussione, perché sono consapevole della responsabilità di ciò che faccio".

Il sensitivo nel corso degli anni ha comunicato alla polizia la presunta posizione di diverse persone scomparse, intervenendo anche nel caso dei coniugi Neumair (uccisi dal figlio Benno a gennaio). Già 8 anni fa, nel 2013, Schneider aveva detto alla polizia che Maddie era morta ed era sepolta in Portogallo, ma gli scavi nell'area indicata dal veggente non avevano dato esito.